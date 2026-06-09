Parçalı Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.06.2026 11:20

Bahçeli: CHP'de iki ayrı dil , iki ayrı yön var

Bahçeli, "CHP, serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci, kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalı. Ülke gündemi, siyasi partilerin iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değil. Özgür Özel aklıselimle hareket etmeli, keskin sirke küpüne zarar. CHP'nin iç geriliminin meydanlara taşınmasından vazgeçilmelidir" açıklamasını yaptı.

Bahçeli: CHP'de iki ayrı dil , iki ayrı yön var

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"CHP'de iki ayrı dil , iki ayrı yön var. CHP'nin iç geriliminin meydanlara taşınmasından vazgeçilmelidir.

Özgür Özel aklıselimle hareket etmeli, keskin sirke küpüne zarar. CHP'nin içine düştüğü yönetim buhranı bütün çıplaklığıyla görülüyor.

Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin CHP çatısı altında rant iddialarıyla, yönetim zafiyetleriyle anılır hale gelmesi ibretlik bir tablo.

Bizim meselemiz CHP'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç elde etmek değil. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumak.

CHP, serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci, kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalı. Ülke gündemi, siyasi partilerin iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değil"

ETİKETLER
CHP Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu MHP Özgür Özel
Sıradaki Haber
CHP grup toplantısına ziyaretçi kabul edilmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
LGS'de 924 bin öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
11:53
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
11:30
Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak
11:54
Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesine temsili nükleer yakıt yüklendi
11:21
İstanbul'da mevzuata aykırı karot raporu hazırlayan 43 şüpheliye dava
11:35
Bakan Bolat: İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam
Termal suyun 2 bin yıldır aktığı "Kral Kızı" ziyaretçilerini ağırlıyor
Termal suyun 2 bin yıldır aktığı "Kral Kızı" ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ