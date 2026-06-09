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Gündem
AA 09.06.2026 07:19

Bakan Çiftçi KKTC'ye ziyarette bulunacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

Bakan Çiftçi KKTC'ye ziyarette bulunacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyareti kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmelerde bulunacak.

Bakan Çiftçi ayrıca KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisini ziyaret edecek Çiftçi'nin, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.

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