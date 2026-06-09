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Gündem
AA 09.06.2026 09:07

Bakan Gürlek: Suç örgütlerine yönelik 7 ilde 113 adrese operasyon düzenlendi

Adalet Bakanı Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Aralarında 6 avukatında bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır" dedi.

Bakan Gürlek: Suç örgütlerine yönelik 7 ilde 113 adrese operasyon düzenlendi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin, milletin huzuruna, gençlerin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerin güvenliğine kasteden yapılar olduğunu belirtti.

Bu yapılara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Gürlek, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade etti.

Gürlek, bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesinde, elebaşı hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz, yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir."

Soruşturma ve operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, "Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz. Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz, suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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