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Gündem
TRT Haber 09.06.2026 10:58

CHP grup toplantısına ziyaretçi kabul edilmeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığına gönderdiği resmi yazıyla, bugün yapılacak grup toplantısına güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.

CHP grup toplantısına ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na bir yazı gönderdiği bildirildi.

TBMM İçtüzüğünün 164. maddesinin birinci fıkrasının "Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür." hükmünün hatırlatıldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş TBMM
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