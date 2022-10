CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her tarafından sorunu olan vatandaşların grup toplantısına geldiğini ve çözüm istediğini ifade etti.

Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için, her evde huzur olması için mücadele ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, her anne-babanın çocuğunu huzur içinde yatağına yatırdığı ve işsiz evladına rahatlıkla iş bulabildiği, çiftçinin ürettiği, alın terinin karşılığını aldığı, her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı, insanların düşüncelerini açıkladığı için hapse atılmadığı, farklı düşüncelerin Türkiye'nin önünü açtığı ve bu çerçevede herkesin kucaklaştığı bir Türkiye istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Toplumu ayrıştırmak değil, kucaklaşmak istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Onlar ayrıştırıyorlar, biz kucaklaşacağız. Onlar bölüyorlar, biz bölünmeyeceğiz. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağız, inanç üzerinden siyaset yapmayacağız, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. 85 milyon kardeşim duysun; hiçbir ayrımcılık yapmadan 85 milyonu kucaklayacağız." diye konuştu.

İstanbul Barosu seçimlerinde ilk kez bir kadının baro başkanı olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, başkanlığa seçilen Filiz Saraç'ı telefonla arayarak kutladığını belirtti.

Avukat ile savcının aynı platformda olması gerektiğini, birinin iddia, diğerinin ise savunma makamı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi adaleti inşa etmek istediklerini ifade etti.

Gezici mahkemelere son vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Adalet neredeyse onu arayıp bulacağız." dedi.

Gezi Parkı olaylarının Türkiye'nin, vatandaşların haksızlık karşısında yükselttikleri bir ses, bir bayrak olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu bayrağın demokrasi ve adalet bayrağı olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi olaylarından yargılananların 6 aydır cezaevinde olduğunu ve tek soru dahi sorulmadığını ileri sürerek, "Ahdimdir; ne olursa olsun, bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Ortası yok bu işin. Vera'yı babasıyla buluşturacağım. Bizim demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye buradan selam göndermek de benim boynumun borcudur." sözlerini sarf etti.

Amasra'daki maden kazası

Amasra'daki maden kazasında 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve sorumluların hala belli olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu işten nasıl sıyrılırız" diye hesap yapıldığını iddia etti.

41 kişinin hesabını kimin vereceğini soran Kılıçdaroğlu, hazırlanan bir rapora göre, faciada ölümleri artıran etkenlerin başında madendeki havalandırma sisteminin yanlış planlanmasının geldiğini öne sürdü.

İktidar makamlarının bölgeye yaptığı ziyaretlere değinen Kılıçdaroğlu, "Orası ağlama duvarı değil. Siz görevinizi yapacaksınız, bu işin failleri, sorumluları kim onları bulacaksınız. Soma'da olduğu gibi kapatmak istiyorlar. Bir anne diyor ya; 'Soma'daki gibi bu işin üstünü kapatmasınlar. Lütfen takipçisi olun' diye; 41 aileye de Amasralılara da benim sözüm var, onların hesabını soracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

İl gezileri

Geçen hafta Adana, Osmaniye, Tokat ve Sivas'ı ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, inanların yaşadığı sorunları yerinde görmek, dertlileri dinlemek için Anadolu'ya, köylere gitmek gerektiğini söyledi.

Tokat'ta Tekel'e ait bir fabrikanın "yerle bir edildiğini" ifade eden ve buranın fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, yapılanların tamamının satıldığını ve "yendiğini" öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Açık ve net söylüyorum; AK Parti iktidarları yeni bir fabrika yapabilecek düşünceye sahip değiller. Onlar tam anlamıyla bir yıkım ekibidirler ve her şeyi yakıp yıktılar, bütün fabrikaları." diye konuştu.

"Sivas'taki 22 okulun arsalarını teslim edin, okulları biz yapacağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta 22 okulun temmuz ayında alınan kararla yıkıldığını ancak yeniden yapılmadığını ifade eden, "Milli Eğitim Bakanlığına yeniden çağrı yapıyorum. Bu 22 okulun arsalarını bize teslim edin. 1 yıl içerisinde okulları yapacağız, donanımını yapacağız, her şeyi mükemmel olacak ve okulları Milli Eğitim Bakanlığına teslim edeceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net." dedi.

İktidarın okul yapmaktan, fabrika yapmaktan aciz olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın da mafyaya teslim edildiğini iddia etti.

İktidar olmaları halinde fabrikaya kanun yoluyla el koyacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, fabrikanın geçmişte olduğu gibi yine çalışacağını belirtti.