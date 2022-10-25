Gece ve gündüz farketmiyor, su içinde yada karada, riskli görevlerde ilk akla gelen onlar. Doğal afette, kazalarda da ihtiyaç duyulduğunda hep en öndeler.

Uçaktan atlayan pilotu kurtarmak da onların işi personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurları daima hazır.

Riskli görevler onlara emanet

Arazideki Mehmetçiğe zarar gelmemesi için koordinasyon şart. Hazırlık seviyesi en üstte. Ekipler olasılıklara karşı teyakkuzda. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma ve Özel Kuvvetler...

Milli Anadolu Ankası Tatbikatı, Konya 3'ncü Ana Jet Üssü'nde nefes kesti.

Gerçek harekat şartları vardı. Senaryolar en ince detayına kadar hazırlandı. Düşen 2 F-16 uçağının pilotlarını kurtarmak için hassas plan yapıldı. Savaşan şahinlerden biri karaya indi.

Ekipler zamanla yarıştı

Birliklerin zamanla yarışı başladı. Anka-S Adana İncirlikteki 10'ncu Tanker Üs Komutanlığından havalandı. Uydu vasıtası ile kontrolü Eskişehir'deki üsse bırakıldı.

Göklerdeki komuta kontrol merkezi; Barış Kartalı da devredeydi. F-16 savaş uçakları tehditlere karşı artık gökyüzündeydi. Kurtarma harekatı için düğmeye basıldı.

Güvenlik birinci öncelik

Pilotun kurtarılmadan önce doğrulanması şart. Sıralı güvenlik protokolleri devreye girdi. Önce gizlilik derecesi yüksek sorulara yanıt arandı. Ardından telsizle teyit alındı. Fiziksel tanımlama ise son aşama.

Görev başarı ile tamamlandı. Özel Kuvvetler ekibi savaş pilotunu düşman kara sahasından çıkardı.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş