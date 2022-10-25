Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ömer Çelik'ten Tuzla Belediye Başkanı'na saldırıya tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik saldırıyı lanetledi. Çelik, "Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın uğradığı saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.
Ömer Çelik, Yazıcı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradığını belirtti.
Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz!— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2022
Çelik, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz!" dedi.
Etiketler: Ömer Çelik AK Parti
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