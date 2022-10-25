AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın uğradığı saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Ömer Çelik, Yazıcı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradığını belirtti.

Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz!