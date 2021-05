CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu, KKTC, Trakya ve Balkanlar'da yaşayan 200 gençle video konferans toplantısında bir araya geldi.

Gençlerin Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyen Kılıçdaroğlu'na, CHP Balkan Masası üyeleri ile bazı CHP'li Belediye Başkanları katıldı.

"Gençler dünyayı çok iyi okuyorlar"

Kendisini gençlerle buluşturan CHP Balkan Masası'na teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Gençler dünyayı çok iyi okuyorlar. Türkiye'yi çok iyi okuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ülkesi için verdiği mücadeleyi çok iyi biliyorlar. Bu mücadelenin sadece Türkiye için değil, bütün mazlum ülkeler için örnek alınması gereken bir mücadele olduğunu da gayet iyi biliyorlar. Çünkü Mustafa Kemal, çağdaş uygarlığı hedeflemiştir. Bilimi hedeflemiştir. Bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu hemen hemen her ortamda ifade etmiştir." açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyetimizi de bağımsızlığımızı da Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun arkadaşlarına borçluyuz"

Toplantıya, Türkiye'den gençlerin yanı sıra Ukrayna, Makedonya, Moldovya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Romanya, Azerbaycan, Doğu Türkistan, KKTC, Irak, Filistin ve Özbekistan'dan da katılan gençlerin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalbi Ankara'dan, bütün bu ülkelerden katılan gençlere sevgilerini ve saygılarını gönderdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıdır. Bu aslında bir milli kurtuluş savaşının başlangıcıdır. Dolayısıyla verilen mücadelenin başlangıcıdır. İşgal altındaki bir Türkiye'yi, düşman işgalinden kurtarmak ve bağımsız bir devlet kurmaktır. Ama bu devletin şekli ne olacak, o da cumhuriyettir. Cumhuriyetimizi de bağımsızlığımızı da Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun arkadaşlarına borçluyuz. Bu bizim asla unutmayacağımız ve vazgeçmeyeceğimiz temel bir değerdir."

Doğu Türkistan ve Filistin mesajı

Gençlerin yaptıkları projelerle ilgili bilgiler verdiklerini aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, bu projelerin gençlerin dünyada daha fazla söz sahibi olmaları açısından önemli olduğuna değindi.

Görüşmeye Bosna Hersek'ten katılan bir gencin "Zoom üzerinden Türkçe öğrenmek istiyoruz" şeklinde bir talebi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun sağlanmasında kendilerine düşen bir görev olursa bunu gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye Doğu Türkistan'dan katılan gencin de, Uygurların sorunlarından ve orada yaşanan dramatik tablodan söz ettiğini aktararak "Ben, Uygur gençlerinin ve Uygur davasını sürdüren pek çok sivil toplum örgütünün yetkilileri ile zaman zaman bir araya geliyorum, oturup konuşuyoruz. Orada yaşanan dramları, insan hakları ihlallerini değişik ortamlarda da dile getiriyoruz. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa o ihlalin giderilmesi için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Görüşmeye Bulgaristan'dan katılan Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, Hak ve Özgürlükler Partisinin kardeş partileri olduğunu ve zaman zaman bir araya geldiklerini belirtti.

"Filistin'in bağımsızlığını her ortamda isteriz"

Buluşmaya Filistin'den Yusuf adlı bir gencin katıldığını dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili Yusuf, şunu sakın unutma, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği bağımsızlık mücadelesi bütün mazlum ülkelere örnek olan bir mücadeledir. Dolayısıyla Filistin'in ve Filistin halkının verdiği bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda bizim bağımsızlık mücadelesidir diye biz yorumluyoruz. Benim üniversitede okuduğum yıllarda Türkiye'den çok sayıda genç Filistin'in bağımsızlığı için Filistin'e gitmişlerdi. Bugün onların mezarları Filistin'de, orada hayatlarını kaybettiler. Dolayısıyla Filistin aynı zamanda bizim kardeşlerimizin de mezarlarının olduğu bir ülke.

Filistin'in bağımsızlığını her ortamda isteriz. Filistin halkının işgal edilen toprakları kurtarmasını ve bu konuda verdikleri mücadeleyi her zaman, her ortamda destekliyoruz. Yusuf benden Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'unu istedi. Biz daha önce Arapça olarak Suriye'deki Türkmenlere göndermiştik. Siz kaç adet istiyorsanız, arzu ederseniz Arapça, arzu ederseniz İngilizce, arzu ederseniz Türkçe size gönderebiliriz."

Gençlerin bayramını kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeye katılan gençleri Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını da söyledi.