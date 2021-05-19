Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi."
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rwpD7XIfHy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:44
- 17:37
- 17:35
- 17:33
- 17:14
Sıradaki Haber
TRT'nin yeni kanalı TRT Spor Yıldız tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz