Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi."