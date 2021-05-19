Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2'nin bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız ile devam edeceğini söyledi.

"Kurumsal kimliği ve ekran görselleri de yenilendi"

Televizyon kanalının adıyla beraber kurumsal kimliği ve ekran görsellerinin de yenilendiğini dile getiren Erdoğan, "Rengini ve ruhunu olimpiyatlardan alan, sporun her rengini 7’den 70’e sporseverlerimizle buluşturacak olan TRT Spor Yıldız kanalımızın ülkemize, milletimize ve özellikle gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rengini ve ruhunu olimpiyatlardan alan, sporun her rengini spor severlerimizle buluşturacak olan @trtsporyildiz kanalımızın ülkemize, milletimize, özellikle gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum. #BirYıldızDoğuyorhttps://t.co/tC49JEgKrU pic.twitter.com/3qPnOaiea6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

"Pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak"

Dünya Atletizm Şampiyonasının yayını vesilesiyle 2019'dan beri test yayınlarını sürdüren kanalın artık basketboldan voleybola, güreşten boksa kadar pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacağını kaydeden Erdoğan, "Yeni kanalımızın engellilerin spor müsabakalarına da ayrıca yer verecek olmasını da takdirle karşılıyorum. Bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Sporun yaygınlaştırılmasına yönelik her çabayı olduğu gibi bu gayreti de destekliyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.