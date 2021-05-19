Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) yeni kanalı "TRT Spor Yıldız" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beştepe'de düzenlenen törende konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT’nin yeni kanalı TRT Spor Yıldız’ın tanıtım programında konuşuyor. #BirYıldızDoğuyor https://t.co/kWZEMiAUdY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

"Spor camiası ve spor geleceği için bir milat olacak"

TRT Spor Yıldız'ın spor camiası ve spor geleceği için bir milat olacağını söyleyen Kasapoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"TRT Spor Yıldız; sadece birkaç branşın değil pek çok branşın tanıtıldığı teşvik edildiği bir mecra olacak. Önemli bir katkı sağlayacak. Bu çalışma spor camiamız ve spor geleceğimiz için bir milat olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım böylesine anlamlı bir günde gençlerimiz ve sporcularımızı böylesine değerli bir hediye ile buluşturduğunuz için size şükranlarımızı arz ediyoruz. Türkiye’nin bir spor ülkesi olması idealine TRT Spor Yıldız inşallah daha sağlam ve anlamlı temellere oturtacak. TRT Spor Yıldız'a yayın hayatında başarılar diliyorum. Türk sporumuz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."