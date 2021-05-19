TRT Spor Yıldız kanalı, Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, yeni spor kanalında futbol dışındaki spor branşlarının da ekrana taşınacağını açıkladı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar ve araştırmalar neticesinde futbol dışındaki branşların yer alacağı bir kanala ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardık. #BirYıldızDoğuyor pic.twitter.com/LhpPsFi3um — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

"Merkezine insanı alan yayıncılık anlayışını benimsiyoruz"

İbrahim Eren konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Merkezine insanı ve insana ait değerler bütününü alan yayıncılık anlayışımızla TRT'yi küresel bir marka haline getiriyoruz. Bu yayıncılık anlayışımızı da 'Özü Sözü İnsan' diyerek ifade ediyoruz. Böyle anlamlı bir günde bizi bir araya getiren TRT Spor Yıldız kanalımızda da aynı anlayışı benimsiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar ve araştırmalar neticesinde futbol dışındaki branşların yer alacağı bir kanalın ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardık. TRT Spor Yıldız sayesinde çocuklarımıza, gençlerimize ilham oluyor, onlarla beraber hayal kuruyor ve o hayalleri hep beraber gerçekleştireceğimize de inanıyoruz."