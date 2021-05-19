Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan beyanatlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatanımıza göz dikmiş emperyalist güçlere karşı 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan Kurtuluş Mücadelesi sadece Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden bir istiklal ve hürriyet zaferi ile sonuçlanmamış, aynı zamanda Anadolu'da insanlık dışı suçlar işleyen işgalci güç ve bunların güdümündeki çetelerin mezalimine son vermiş ve bağımsızlık özlemi duyan mazlum milletler için bir ilham kaynağı teşkil etmiştir."

Dönemin emperyalist güçlerinin maşası olarak Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan'ın bu topraklarda doğrudan gerçekleştirdiği mezalimin unutulmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz" denildi.

"Tarihsel dayanağı olmayan çarpık iddialar"

Açıklamada, Türkiye karşıtı lobilerin hiçbir tarihsel dayanağı olmayan çarpık iddialarının, Yunanistan dışında da gündeme getirilerek üçüncü ülkeleri aldatma çabalarının kınandığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada emperyalist güçlerin desteğiyle 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ederek ve Anadolu'da kıyım başlatarak işlediği insanlık suçlarıyla tarihi kayıtlara geçen Yunanistan'ın bilahare mağdur olduğunu ileri sürmesinin inandırıcı olmadığı vurgulandı.

Yunanistan'ın başlattığı işgalin daha ilk aylarında gerçekleştirdiği mezalimin ulaştığı dehşet verici boyut karşısında Müttefik Devletlerin, Tahkikat Komisyonu kurarak bu insanlık suçlarını araştırmak durumunda kaldığı anımsatılan açıklamada, mezalime sahne olan işgalin utanç verici bir istilaya dönüştüğünün komisyon raporunda da ortaya koyulduğu belirtildi.

Açıklamada Yunan liderliği kendi tarihiyle yüzleşmeye ve Tahkikat Komisyonu raporlarına da yansıyan Yunan mezalimini hatırlamaya çağrılarak, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesine göre işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı olduğu tescillenen Yunanistan, tarihi gerçekleri kabullenmeye davet edildi.

"Sorumsuz siyaset anlayışı terkedilmeli"

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan Başbakanı Venizelos'un 19 Mayıs 1919'da istiklal mücadelesinin önderliğini yapan Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesinden bugünkü Yunan liderliğinin çıkarması gereken önemli dersler mevcuttur. Tarihi tersten okuma çabasına yönelik sorumsuz siyaset anlayışının terkedilmesinin öncelikle Yunanistan'ın kendi menfaatine olacağını hatırlatırız.

Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtmaya çalışmak yerine iş birliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte gayret sarf etmeye davet ediyoruz."