Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen yaklaşık 3 aylık çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada da satışa hazır vaziyette çeşitli gramlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 285 Türk lirası ve 50 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.