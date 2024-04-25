Çok Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 25.04.2024 05:46

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen yaklaşık 3 aylık çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada da satışa hazır vaziyette çeşitli gramlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 285 Türk lirası ve 50 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Elazığ Uyuşturucu
Sıradaki Haber
4 katlı binanın bodrum katında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:18
Ankara'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
06:16
İsrail medyası: Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimali görüşülüyor
06:13
Japon motor üreticisi IHI, 4 bin 361 motorda veri hilesi saptandığını duyurdu
06:12
Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı "faiz" kararında
06:11
Arap Birliği, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi
06:10
ABD'deki Yahudi öğrenciler, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'ın antisemitizm tehdidi iddialarını yalanladı
ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
FOTO FOKUS
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ