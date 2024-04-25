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Türkiye
İHA 25.04.2024 05:21

4 katlı binanın bodrum katında yangın

Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken daireyi ve binaya saran dumanlardan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi gördü.

4 katlı binanın bodrum katında yangın
[Fotograf: İHA]

Yangın, saat 02.15 sıralarında Sultangazi'deki 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bodrum katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri daireden duman çıktığını görünce komşularını uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi edildi.

Çıkan yangında bodrum katta hasar meydana geldi.

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