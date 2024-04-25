4 katlı binanın bodrum katında yangın

Yangın, saat 02.15 sıralarında Sultangazi'deki 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bodrum katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri daireden duman çıktığını görünce komşularını uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta ve ambulansta tedavi edildi.

Çıkan yangında bodrum katta hasar meydana geldi.