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Türkiye
AA 25.04.2024 05:15

52 daireli sitenin otoparkında araç yandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 52 daireli bir sitenin otoparkında alev alan otomobil paniğe neden oldu.

52 daireli sitenin otoparkında araç yandı
[Fotograf: AA]

Fatih Mahallesi'nde bir binanın otoparkında bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiyesi yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada 52 dairenin yer aldığı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından ev sahiplerinin dairelerine girişlerine izin verilirken yangın nedeniyle park halindeki başka bir araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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