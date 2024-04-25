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Gündem
TRT Haber 25.04.2024 06:10

Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı "faiz" kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün nisan ayı faiz kararını açıklayacak. Geçen ay politika faizini 500 baz puan artıran bankanın, bu ayı pas geçmesi bekleniyor.

Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı "faiz" kararında

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Nisan ayı faiz kararının 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

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