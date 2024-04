ABD'deki Yahudi öğrenciler, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'ın antisemitizm tehdidi iddialarını yalanladı

New York’taki Columbia Üniversitesi kampüsünde Filistin yanlısı göstericilerle İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto eden Yahudi-Amerikalı öğrenciler, AA muhabirine, kampüsü ziyaret ederek açıklama yapan Johnson’ın gerçekleri söylemediğini belirtti.

Okul yönetiminin İsrail destekçisi firmalarla ticari ilişkisini kesmesi isteğiyle kampüs bahçesine kurulan kampta protestolara destek verdiğini söyleyen Sam isimli Yahudi öğrenci, "Bu kampa bulunmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Okulda Yahudi karşıtlığına dair tehdit görüp görmediği sorusunu "Kesinlikle hayır." diye cevaplayan Yahudi öğrenci, kamp alanında ise "okulun diğer bölgelerinde olduğundan daha çok destek gördüğünü" ifade etti.

Sam, "Sanırım kampüste çok fazla antisemitizmle karşılaştığını iddia eden öğrenciler, İsrail karşıtlığıyla, Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırıyorlar." diye konuştu.

"Mike Johnson’ın gerçekten, kendi gündemi dışında, Yahudi öğrencileri önemsediğini düşünmüyorum"

Adının Elon olduğunu söyleyen diğer bir Yahudi asıllı öğrenci de, Columbia kampüsünde veya protesto kampında herhangi bir antisemitik davranışla karşılaşmadığını belirtti.

Elon, "Kamp alanında, sayıları 100’ün üzerindeki Yahudi öğrenci ve bazı Yahudi fakülte hocasıyla birlikte Passover’ı (Yahudi bayramı) kutladık." dedi.

"Mike Johnson’ın gerçekten, kendi gündemi dışında, Yahudi öğrencileri önemsediğini düşünmüyorum." diyen Yahudi öğrenci Elon, kampüste ilk defa bugün kendini güvende hissetmediğini, sebebinin ise, Mike Johnson’la birlikte "radikal destekçilerinin kampüsü işgal etmesi" olduğunu ifade etti.

Columbia’da biyoloji son sınıf öğrencisi olduğunu belirten bir Türk öğrenci ise, Filistin’e destek kampıyla ilgili yanlış bilgilerin paylaşılmasından "üzüntü duyduğunu" dile getirdi.

Uluslararası öğrenci olduğu için ismini vermekten çekinen kız öğrenci, "gayet barışçıl bir eylem gerçekleştirdiğini" belirtirken, kampa gelen polislerin bile gördükleri barışçıl ortam karşısında şaşırdıklarını ifade etti.

Columbia Üniversitesini ziyaret ederek basın açıklaması yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, kampüsteki Filistin’e destek gösterilerini "nefret ve antisemitizm" şeklinde niteleyerek, protestoları sonlandıramaması durumunda Üniversite rektörü Nemat Minouche Shafik’in istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Johnson'ın konuşması, sık sık, öğrencilerin yuhalamaları ile kesintiye uğradı.

Columbia Üniversitesindeki olay

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.