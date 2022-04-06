Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Kefken açıklarında, deniz karakol uçağı tarafından mayın benzeri bir cisim tespit edildi. Bölge emniyete alındı ve SAS timleri tarafından cisme müdahale edilmeye başlandı.https://t.co/ehxzuAC1zO pic.twitter.com/tQjFxsB1Pd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2022

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bölgede deniz karakol uçakları, helikopterler ve İHA'lar ile havadan; mayın avlama ve karakol gemileri ile denizden mayın tarama faaliyetlerini yoğun olarak sürdürüyor.

Daha önce 26 Mart'ta İstanbul Boğazı yakınlarında ve 28 Mart'ta İğneada açıklarında 2 deniz mayını imha edilmişti

Romanya ve Bulgaristan ile koordineli olarak tedbirler alınırken, Bulgaristan sınırı ile Kandıra Kefken arasındaki bölgede akşam ve gece saatlerinde balıkçılık faaliyetleri yasaklanmıştı.