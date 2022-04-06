Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP'de Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmişti. Ersoy hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarılma talebiyle disiplin işlemi başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklamayı MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk yaptı.
Parti politikalarına aykırı şekilde basına demeç veren Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini belirtti.
Ersoy hakkında işlemlerin başlatıldığını ifade etti
.
Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunmuştu.
Etiketler: MHP
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