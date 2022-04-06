Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yedi düvele karşı kahramanlık destanı yazan Anadolu'nun azim, irade ve bağımsızlık ruhunu tüm dünyaya duyurmak için kurulan 'Milli Mücadelenin Sesi' Anadolu Ajansının 102. yaşı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.