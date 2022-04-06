Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yedi düvele karşı kahramanlık destanı yazan Anadolu'nun azim, irade ve bağımsızlık ruhunu tüm dünyaya duyurmak için kurulan 'Milli Mücadelenin Sesi' Anadolu Ajansının 102. yaşı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
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