Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2 Atak helikopteri ve bir C-295 nakliye uçağının Filipinler ordusunun envanterine girmesi dolayısıyla Col Jesus Villamor Hava Üssü’nde düzenlenen törende değerlendirmede bulundu.

Demir, 2018'de taraflar arasında "devletten devlete anlaşma" imzalandığını anımsatarak, bu tür anlaşmaların çok kritik ve resmi anlamda savunma sanayisinin önünü açtığını söyledi.

Sonrasında yürütülen çalışmalarla Atak ihracatı ve teslimatının gerçekleştirildiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Atak yanında konuştuğumuz bir dizi proje var. Devletten devlete anlaşma çerçevesinde savunma sanayisindeki ilişkilerimizi geliştirme esaslı bir gidişimiz oldu. Çeşitli şirketlerimizin burada devam eden bazı çalışmaları var. O çalışma neticesinde inşallah Atak'tan sonra başka ürünlerin de devreye girmesi mümkün. Hatta Atak ihracatımızın sayısını artırmak için de çalışıyoruz.

Bugünkü tören de bu açıdan Türkiye'nin uzak bir coğrafyaya ihraç ettiği Atak'ın teslim töreni olması hasebiyle bizim için çok önemli. Hem ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi hem de bu önemli olayı tekrar kutlamak açısından burada bulunuyoruz. Bizim için önemli bir adım."

Demir, Filipinler'e ilave Atak ihracatına yönelik opsiyonun devreye girip girmeyeceğine ilişkin soruya, "Opsiyonları gündemde ve ciddi şekilde konuşuluyor. Bugün de Sayın Savunma Bakanı ile burada bu konuyu da görüşeceğiz. İnşallah o konuda da iyi adımlar atmış oluruz. Çünkü şuna inanıyoruz, helikopterimizi kullandıkça, performansını gördükçe, o konudaki iştah daha da artacaktır. Hatta belki ileri planlama, daha fazla sayılar gündeme gelebilecektir." yanıtını verdi.

6 Atak helikopterine daha yol göründü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de toplam 6 helikopterin Filipinler'e teslimatını bu yıl tamamlayacaklarını söyledi.

Filipinler'in ilave talepleri bulunduğunu ifade eden Kotil, "Bunlar görüşülüyor, tekliflerimiz de var. Belki burada imzalamayabiliriz ama önümüzdeki günlerde onu da imzalarız inşallah." dedi.

Atak'ın çok ilgi gören bir helikopter olduğunu vurgulayan Kotil, Pakistan'a ihraç edilecek 30 helikopter için ihracat lisansının beklendiğini anımsattı.

TUSAŞ'ın yeni ihracat imzaları attığını dile getiren Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun dışında birçok yere de imza attık aslında. Bu imzaları sizlerle teslimatta paylaşmak isteriz. Atak çok satacak bir helikopter, kendi klasında dünyanın en iyisi, motoru çok güçlü, yeni aviyonikleri, silah sistemleri var. ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN bütün vakıf şirketleri ile oluşan bir helikopter, ana yüklenici olarak TUSAŞ var ortada. Bu ihracat ülkemize bereket, para getirecek. Böyle bir savunma aracının ihracatı önemli. Bu sayının artmasını bekliyoruz."

Türkiye'de 76 Atak helikopterinin serviste olduğu bilgisini veren Kotil, sayının bu yıl 83'e ulaşacağını bildirdi. Kotil, "Burada 6 tane var, diğer bir ülkede 6 tane daha var, onu da teslimatta paylaşacağız. Buradaki sayı artabilir, bunun katları ortaya çıkabilir. İnşallah Atak helikopteri Türkiye'nin yüzünü güldürür." ifadelerini kullandı.

Anka, Hürkuş, Gökbey gibi ürünler için de pazarlama çalışmaları yürüttüklerini, yakında onların da sesinin duyulabileceğini vurgulayan Kotil, şunları kaydetti:

"Asya-Pasifik'te ilgiler artmak üzere, Ukrayna-Rusya burayı bile etkiledi. Yalnız Filipinler değil, Malezya, Endonezya var, bu yörede bir hareketlilik mevcut. TUSAŞ için de satış anlamına geliyor bu. Filipinler'de şu anda Atak özelinde teklifimiz var ama diğer ürünlerimizi de buraya pazarlıyoruz. Ürün satışıyla Hava Kuvvetleri ve TUSAŞ'ın diyalogu oluşmuş, diğer ürünlerin önünü açmış oluyor."

ASELSAN yeni Gökdeniz ihracatına hazırlanıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye'den kilometrelerce uzakta tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Türkiye'de geliştirilen yerli ve milli sistemlerin ihraç edilmesinin son zamanlarda arttığına işaret eden Görgün, özellikle platform seviyesinde bunların müttefik, dost ülkelere satılmasıyla yeni boyutlara çıkıldığını ifade etti.

Görgün, kara ve deniz araçlarından sonra hava araçlarının da bu sürece katıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ülkemizde geliştirilen tüm platformlarda, askeri elektroniğin olduğu her alanda sistem tasarımı ve üretimi yapıyoruz. Bu helikopterde de aviyonik sistemlerinden pilotun kafasındaki kask Avcı'ya kadar, helikopterin üzerindeki elektro-optik keşif ve gözetleme sistemine varana kadar yerli ve milli üretiyoruz. Vakıf şirketlerimiz, bizlerle birlikte çalışan, ekosistemin içinde olan tüm alt yüklenicilerle beraber yaşadığımız milli bir gurur günü bugün. ASELSAN olarak Filipinler ile diğer alanlarda da iş birliklerimiz, geçmiş yıllardan süregelen bir ticaretimiz mevcut. Özellikle elektro-optik görüntüleme, gece-gündüz görüş sistemleri, gemiler için verdiğimiz Smash, uzaktan komutalı silah sistemlerimiz var. Yeni projelerde özellikle Gökdeniz (yakın hava savunma sistemi) burada bir popülarite kazanmak üzere ve çeşitli platformlar için bunları öneriyoruz. Yakın zamanda inşallah bunların da güzel haberlerini duyuruyor olacağız."

Atak'ın silahları ROKETSAN'dan

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de savunma sanayisi açısından gurur günlerinden birinin yaşandığını bildirdi.

Atak helikopterinin savunma sanayisindeki tüm kabiliyetlerin birleştirildiği "göz bebeği" projelerden biri olduğunu dile getiren İkinci, ana yüklenici TUSAŞ'ın çabalarıyla Filipinler'de Atak helikopterini görmenin göğüslerini kabarttığını ifade etti.

İkinci, Atak helikopterinin bütün güdümlü mühimmatlarını ROKETSAN'ın ürettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu güdümlü mühimmatları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak, onlara ihracat potansiyelini artırmak için çabalarımız devam ediyor. TUSAŞ'ın açmış olduğu yolda inşallah bundan sonra ROKETSAN da güdümlü mühimmatlar konusunda ihracatı gerçekleştirecek ve Filipinler de mühimmatlarımızı kullanan ülkelerden biri haline gelecek. Bu konu bizim açımızdan çok sevindirici. Çünkü her platformun ihracıyla birlikte aslında Türk savunma sanayisinin üretmiş olduğu yan ürünler, mühimmatlar da ihracat şansını yakalayabiliyor. Buna sadece Atak helikopterinin ihracatı şeklinde bakmamak lazım. Savunma sanayisinin kümülatif, tamamen beraber çalışmasının bir eserini burada hep beraber görüyoruz. İnşallah bunun da devamı gelecek."