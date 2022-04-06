Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batman'da Eren Kış-34 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Batman’da 677 personelin katılımıyla Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan operasyonu başlatıldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkın desteği ile kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.
Bu kapsamda, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman'da "Eren Kış-34 (Batman-Gömük) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 677 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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