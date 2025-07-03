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Gündem
AA 03.07.2025 12:34

KDK, yılın ilk yarısında 9 bin 168 başvuruyu sonuçlandırdı

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), 2025'in ilk 6 ayında 10 bin 256 başvuru yapıldı ve aynı zaman diliminde 9 bin 168 başvuru sonuçlandırdı.

KDK, yılın ilk yarısında 9 bin 168 başvuruyu sonuçlandırdı

Türkiye'nin ulusal hak arama kurumları arasında yer alan KDK, vatandaş ile kamu idareleri arasındaki uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden çözüme kavuşturulması adına faaliyetlerini sürdürüyor.

2013'te başvuru almaya başlayan KDK'ya, 30 Haziran itibarıyla yapılan başvuru sayısı 251 bin 738'e ulaştı.

KDK'ya 2025'in ilk 6 ayında toplam 10 bin 256 başvuru yapıldı. Aynı dönemde kurum tarafından sonuçlandırılan başvuru sayısı ise 9 bin 168 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 ayında KDK'ya en fazla kamu personel rejimi, adalet, milli savunma, güvenlik, eğitim ve öğretim ile gençlik ve spor konularında başvuru yapıldı.

KDK'ya, 2025'te yapılan başvurular arasında ezan sesini duyamadığı için camiye ilave bir hoparlör yerleştirilmesi, doğum yapmaya çalışan kedinin hayvan hastanesine götürülmesi, sokak köpeklerinin barınaklara toplatılması, genel sağlık sigortası borcu çıkarılan kişinin borcunun silinmesi gibi konular yer aldı.

Vatandaşlar, kamu idareleriyle yaşadıkları sorunların çözümü adına yargı kurumlarına başvurmadıkları takdirde ücretsiz şekilde sorunlarının çözümü için KDK'ye başvuru yapabiliyor.

Ayrıca, KDK, ebeveyn izni olmadan çocuklardan da başvuru alıyor.

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