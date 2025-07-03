Parçalı Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.07.2025 11:59

Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, gıda ve dayanıklı tüketimden eğitime, ulaştırmadan birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin yavaşlama başladı, bu eğilim sürecek" dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya üzerinden 2025 yılı Haziran ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti.

Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi.

Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti.

Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek."


 

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Enflasyon
Sıradaki Haber
Yangınlardan etkilenenlere 21,6 milyon TL ödeme yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
İstanbul'da kent ormanında yangın çıktı
13:39
Bakan Kacır: Yeşil dönüşüm projelerine 2 milyon lira destek vereceğiz
13:20
MEB'in okul öncesine yönelik "yaz eğitimleri" devam ediyor
12:35
KDK, yılın ilk yarısında 9 bin 168 başvuruyu sonuçlandırdı
13:16
Türkiye’de 2025’in 10 önemli arkeolojik keşfi
12:27
Yüksek hızlı trenlerle taşınan yolcu sayısı 100 milyonu geçti
Down sendromlu milli futbolcu ailesinin ve mahallesinin gururu oldu
Down sendromlu milli futbolcu ailesinin ve mahallesinin gururu oldu
FOTO FOKUS
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi oldu
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ