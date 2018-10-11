Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı olayının çözümü için ortak çalışma grubu kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı.

Kalın, "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı." dedi.

Sözcü Kalın, İstanbul Başsavcılığının kendi soruşturmasına devam edeceğini söyledi.

Bir açıklama da Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'ten geldi. Dujarric, ''Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz.'' dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılması mesajımızı Suudi yetkililere doğrudan ilettik." açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, "Vakayı yakından takip ediyoruz. ABD müfettişleri olaya dahil oldu. Kaşıkçı olayında neler olduğunu ortaya çıkarmak zorundayım." demişti.

Bu açıklamadan hemen sonra diplomatik kaynaklardan açıklama gelmiş, kayıp Suudi gazeteciyle ilgili ABD tarafından müfettiş görevlendirildiği bilgisinin doğru olmadığı ifade edilmişti.

Trump, "Çok yakında Kaşıkçı hakkında bir rapor açıklayacağız." diye konuşmuştu.

2 Ekim'den beri haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'yla birlikte 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiklerini, konsoloslukta evrakın hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini anlatmış, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkıp o akşam Londra'ya gittiğini ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndüğünü belirtmişti.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de yapılan açıklamada, vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: TRT Haber