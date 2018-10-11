Fener Rum Patrikhanesi'nden Ukrayna Ortodoks Kilisesi kararı

Fener Rum Patrikhanesi'ndeki toplantıda, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabulü kararlaştırıldı.
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