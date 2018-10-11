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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kanun teklifi meclise gelirse destek veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri için bir kanun teklifi Meclis'e gelirse destek vereceklerini açıkladı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kanun teklifi meclise gelirse destek veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'na ilişkin sözleri üzerine parti genel merkezinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, 19 Eylül 2018'de MHP muhabirleriyle bir araya geldiği yemekte İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar konusunda görüşlerini açık bir şekilde ifade ettiğini anımsattı.

"Demiştim ki CHP'nin 'Atatürk'ün mirası' diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk Milleti'dir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir." 

Kaynak: AA

Etiketler: MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, CHP, İş Bankası, hisse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanun teklifi, tbmm
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