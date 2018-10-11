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Yeni nesil atak helikopteri için düğmeye basıldı

Savunma Sanayii İcra Komitesinde,geliştirilmiş Atak helikopteri projesine başlanması kararı çıktı.Milli imkanlarla tasarlanacak olan Atak helikopteri,yeni yazılımlarla donatılacak.

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Yeni nesil atak helikopteri için düğmeye basıldı

Savunma Sanayii İcra Komitesi,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ve saat 18.45'te sona eren toplantı 3 saat sürdü.  

Toplantıda, Geliştirilmiş Atak helikopteri projesine başlanması kararı çıktı.

Yeni nesil atak helikopteri projesi TAI tarafından geliştirilecek. ATAK'ların iletişim ve elektronik harp paketi kabiliyetleri arttırılacak. Silah ve mühimmat kapasitesi ile fark yaratacak. Motoru ve top sistemi yerlileştirilecek.

Geliştirilmiş Atak helikopterinin uçuş tavanı ve menzili de yükseltilecek. Böylece ilk yerli taaruz helikopteri olan Atak geliştirilmiş olacak.

Üç saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında ayrıca, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili kararlar da alındı.

Bu kapsamda muhtelif İHA/ SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerimin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler de değerlendirildi.

Kaynak: AA, TRT Haber

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