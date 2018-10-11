Cemal Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı TRT Haber'e konuştu

Dünya kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyor. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad, yakın arkadaşı olan Kaşıkçı için duyduğu endişeyi dile getirdi. Kaşıkçı'nın başına korkunç şeyler geldiğini ve Suudilerin bir şeyler sakladığını söyledi. Nihad Awad, Cemal Kaşıkçı ile son görüşmesini de TRT Haber'e anlattı.

Kaşıkçı'nın başına Suudi Arabistan Konsolosluğunda korkunç şeyler geldiğini vurgulayan Awad, "Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdiği ve çıkmadığı çok net ve kesin. Suudiler istese Kaşıkçı'nın sağ olarak konsolosluktan ayrıldığını belgeleyebilirdi. Ama böyle bir kanıt yok. Korkunç şeyler olduğuna dair pek çok gösterge var ve Suudiler Kaşıkçı ile ilgili bir şeyler saklıyor." dedi.

Trump yönetimine seslenen ve Washington'dan Riyad'a baskıyı artırmasını isteyen Awad, "ABD Yönetiminin Cemal'in kaybolmasını yeteri kadar ciddiye aldığına inanmıyoruz. Trump yönetimi Suudi yönetimine açık ve şeffaf olması için daha fazla baskı uygulayabilir. Suudi yönetimini gerçekle yüzleşmeye zorlamalılar. ABD'ye Cemal'in akıbetinin belirlenmesi için gelinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Nihad Awad, Müslüman toplumunun Suudi Arabistan'ın tavırlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Awad, "Biz net cevaplar bekliyoruz. Yetersiz cevaplar ve işbirliği sergilemesi Suudi Arabistan'ın yalnız imajını değil çıkarlarını da zedeliyor, Türkiye ile ilişkilerine zarar veriyor. Dahası Suudi Arabistan'ın Müslüman dünya ile ilişkisine zarar veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Awad, yakın arkadaşı Cemal Kaşıkçı ile son görüşmesini de anlattı

"İstanbul'a gitmeden önce onunla kahvaltı yaptım. Arap dünyasında insan hakları ve basın özgürlüğü ile ilgili bir organizasyon kurma fikrimiz vardı, bunu konuştuk. Sonra salı günü ona mesaj attım onu aradım ama cevap vermedi."

Awad, arkadaşının konsolosluğa girdiğini, bir daha çıkmadığını ise Kaşıkçı'nın nişanlısından öğrenmiş.

Kaşıkçı'nın kaybolmasına tepkiler çığ gibi. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Kaşıkçı için Washington Post gazetesi önünde basın açıklaması yaptı. Kaşıkçı'nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılması istendi. Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Gerry Connolly de açıklamaya destek veren isimler arasındaydı.

Kaynak: TRT Haber