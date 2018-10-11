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Bakanlıklara 16 yıldızlı yeni logolar geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 16 bakanlığın logolarına yönelik çalışma başlattı. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan yıldızlar artık bakanlık logolarında da bulunacak.

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Bakanlıklara 16 yıldızlı yeni logolar geliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesinin ardından bakanlıkların sayısı 16'ya düşürüldü. Bakanlıkların yapılarında da değişikliğe gidildi.


 

Cumhurbaşkanlığı, 16 bakanlığın amblem ve logolarına ilişkin yeni çalışma başlattı. Çalışma, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Tüm bakanlıkları kapsayan yeni görsel sistem, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyum içinde olacak.

Bakanlıkların logoları, Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliği ile bütünleşik görünüm arz edecek şekilde yeniden oluşturuluyor.

Logolarda bakanlığa özel bir görsel ve onun etrafında ilgili bakanlığın ismi yer alacak. İç kısımda Türk bayrağındaki ay ve yıldız da kullanılacak. Bakanlıkların logoları nihai çalışma sonrası değiştirilecek. 

Bu kapsamda yenilenen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın logosu

Kaynak: TRT Haber 

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