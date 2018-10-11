Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ta

Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Abdulmehdi görüşmesi, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, Ulusal Hikmet Akımı lideri Hekim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile görüştü.

Başkent Bağdat'taki Çavuşoğlu-Hekim görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'ta yeni seçilen Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından da kabul edilecek.

Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri, masaya yatırılacak. Bu bağlamda, Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, iki ülkenin işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, mevcut Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Iraklı diğer yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket ederek, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile de görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı, Necef'te Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber