Terörle mücadelede yeni strateji

Havadan savaş uçakları, füzeler, karadan top atışları, zırhlı araçlar, termal kameralarla hem yurt içi hem sınır ötesi operasyonlarda güvenlik güçleri terör örgütüne nefes aldırmıyor. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin, kırmızı ve gri listedeki isimlerine her hafta bir çizik daha atılıyor.

Teröristler inlerinden çıkmadan etkisiz hale getiriliyor

Terörist sığınağından kafasını çıkardığı an İHA yakalıyor. Anlık istihbarat ve üst düzey koordinasyon ile polis ve asker ortak operasyonlar düzenliyor. Başarıllı taktik ve mücadelelerle teröristler inlerinden çıkamadan etkisiz hale getiriliyor.

Örgüte 2018 başından itibaren düzenlenen operasyonlar, terörle mücadelede indirilen en etkili darbeler oldu. 1 Ocak'tan bu yana PKK ve KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 bin 917 kişi gözaltına alındı, 2 bin 707 kişi tutuklandı.

SETA Araştırmacısı Murat Aslan'a göre; kırmızı listede yer alan bir teröristi etkisiz hale getirmek, örgüt içindeki yapıyı bir süreliğine felç ediyor.

91 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 11, mavi kategorisinde 6, yeşil kategorisinde 5, turuncu kategorisinde 6, gri kategorisinde 38 ve beyaz kategorisinde 25 olmak üzere, terör örgütünün 91 sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi.

98 yılında 15 askerin şehit edilmesi olayının faili öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 1998'de operasyon esnasında "Skorsky" tipi helikopterin düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili ve "kırmızı" kategoride aranan Sefer Açar, Bitlis'te 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda öldürüldü.

Eren'in katili etkisiz hale getirildi

Trabzon'un Maçka ilçesinde Ağustos 2017'de çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz'da etkisiz hale getirildi.

İHA'lar, ATAK ve füzeler Mehmetçiğin sahadaki dijital gözleri

Sahadaki başarıda yerli ve milli silahların payı büyük. Etkin olarka kullanılan ve teröristlere korku salan silahlar şöyle:

- Mehmetçiğin havadaki dijital gözü İHA ve Silahlı İnsansız Hava Araçları

- Muharebe sahasının "terminatörü" olarak nitelendirilen ilk milli helikopter; Atak

- Zeytin Dalı Harekatı'nda terör yuvalarını tek tek imha eden cirit füzeleri.

Ancak teknolojinin yanında birimler arası koordinasyon da hayati önem taşıyor.

Anlık paylaşım ile birimler arası koordinasyon en üst düzeyde

SETA Araştırmacısı Murat Aslan, "TSK, farklı fonksiyonları aynı potada eritip tek bir amaç doğrultusunda hareketlendirme becerisini çok iyi yürütüyor. Bir bakıyorsunuz hava kuvvetlerinin istihbarati bir hedef tespit ederken hava ya da kara kuvvetlerinin bir unsuru farklı bir araçla terör örgütü unsurlarını doğrudan etki altına alabiliyor." dedi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş da "Türkiye’nin başarısının en önemli nedeni entegre strateji oluşturması. İçişleri Bakanlığının hedefi ile TSK, Genelkurmay, MİT’in hedefi aynı noktada birleşiyor ve ortak bir çalışma grubu oluşturulmasına sebep oluyor." diye konuştu.

Yetkililer, Türkiye'nin değişen terörle mücadele stratejisi ile terör tehdidinin 2019 yılının yaz aylarında yurt içerisinde en düşük seviyeye gerileyeceğini ifade ediyor.

Kurumlardaki FETÖ temizliği terörle mücadeleyi güçlendirdi

Ve terörle mücadele eden kurumlardaki FETÖ temizliği. Başsavcılıklar 15 Temmuz'dan beri aralıksız çalışıyor. Yakalananlar, itirafçılar ve onların ifadeleri doğrultusunda her gün yapılan operasyonlarla FETÖ'nün ağı çökertiliyor. Temizliğin etkisi sahada da kendini gösterdi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, "Kendi gözünüzle istihbarat faaliyeti yürütmekle başkalarının gözüyle yürütmek arasında dağlar kadar fark var." dedi.

SETA Araştırmacısı Murat Aslan, "Biat kültürü silahlı kuvvetler içerisinde çok önemlidir. Eğer biat bir başka noktaya yönlendirilirse o taktirde görev değil, biat edilen kişinin bize empoze ettiği fikri ön plana çıkarırsınız. Hele 15 Temmuz’dan sonra silahlı kuvvetlerin sonuç alıcı operasyonlar elde etmesi, biat kültüründe olması gerekenin raylarına oturtulmasına bağlı." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber