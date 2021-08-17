Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 11:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da selden zarar gören yerlere elektrik verildi
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun ilçe ve köylerinin tamamına elektrik verildiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada sel bölgelerindeki enerji çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kastamonu'nun tamamına bugün itibarıyla elektrik verildiğini, Sinop'ta ise köylerin enerjilendirme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti;
"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik. Sinop’ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız."
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