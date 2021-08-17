Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Irak'ın kuzeyinde zorulu arazi şartlarına rağmen komandolar, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/nVQzlkCdMU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2021
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