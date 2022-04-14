Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karamollaoğlu: Şartlar değişti üçüncü ittifak olabilir
[Fotoğraf: AA]
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim öncesi üçüncü ittifakın kurulabileceği mesajını verdi. "Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin konuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak adayının kim olacağı tartışılırken yeni bir ittifak açıklaması yaptı.
Seçim kanunundaki yeni düzenlemeyle seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sisteminin değiştiğini vurguladı.
"Şartlar değişti"
Temel Karamollaoğlu, seçim kanunundaki bu değişikliklerle partilerin ortak hareket etme zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi.
"Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" dedi.
Etiketler: Saadet Partisi
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