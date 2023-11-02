Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak

Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli markalarından olan Anadolu Ajansı’nın Istanbul Photo Awards yarışması ses getirmeye devam ediyor.

Dokuzuncu defa düzenlenen yarışmada ödül kazanan fotoğraflar Türkiye’nin ardından dünyada da sergilenmeye başlandı.

New York'taki "Blue Gallery"deki serginin açılış törenine Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.

Karagöz, çekilen her fotoğrafın bir sanat ya da gazetecilik öğesi olmasının yanı sıra dünyada adaletin sağlanması için de önemli olduğunu vurguladı.

"Her kare savaş suçuna kanıt"

Karagöz, Gazze'deki insanlık dramını dünyaya duyuran TRT ve Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını "Uluslararası adalet tecelli ederken işte Anadolu Ajansı tarafından, TRT tarafından kayıt altına alınmış bu belgeler fotoğraflar videolar kanıt olarak gösterilecektir. Buna inanıyorum. Evet çok yakında olmayacak bu, ama adalet geç de olsa tecelli edecek ve TRT’nin de Anadolu Ajansı'nın da bugün Filistin’de özellikle Gazze’de kayıt altına aldığı görüntüler bu uluslar arası savaş suçlarının yargılanmasında kesinlikle delil olarak kullanılacaktır" sözleriyle değerlendirdi.

8 Kasım’a kadar açık kalacak sergide Ukrayna-Rusya savaşından Filistin'de yaşananlara, Katar'daki Dünya Kupası'ndan çevre olaylarına bir çok kategoride fotoğraflar yer alıyor.