Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.11.2023 17:20

Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2023'ün ikinci sergisi New York'ta yapıldı. AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılışında TRT Haber'e konuştu. AA ve TRT’nin Filistin’de çektiği her görüntünün ileride savaş suçlularının yargılanmasında delil olacağını söyledi.

Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli markalarından olan Anadolu Ajansı’nın Istanbul Photo Awards yarışması ses getirmeye devam ediyor.

Dokuzuncu defa düzenlenen yarışmada ödül kazanan fotoğraflar Türkiye’nin ardından dünyada da sergilenmeye başlandı.

New York'taki "Blue Gallery"deki serginin açılış törenine Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.

Karagöz, çekilen her fotoğrafın bir sanat ya da gazetecilik öğesi olmasının yanı sıra dünyada adaletin sağlanması için de önemli olduğunu vurguladı.

"Her kare savaş suçuna kanıt"

Karagöz, Gazze'deki insanlık dramını dünyaya duyuran TRT ve Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını "Uluslararası adalet tecelli ederken işte Anadolu Ajansı tarafından, TRT tarafından kayıt altına alınmış bu belgeler fotoğraflar videolar kanıt olarak gösterilecektir. Buna inanıyorum. Evet çok yakında olmayacak bu, ama adalet geç de olsa tecelli edecek ve TRT’nin de Anadolu Ajansı'nın da bugün Filistin’de özellikle Gazze’de kayıt altına aldığı görüntüler bu uluslar arası savaş suçlarının yargılanmasında kesinlikle delil olarak kullanılacaktır" sözleriyle değerlendirdi.

8 Kasım’a kadar açık kalacak sergide Ukrayna-Rusya savaşından Filistin'de yaşananlara, Katar'daki Dünya Kupası'ndan çevre olaylarına bir çok kategoride fotoğraflar yer alıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İstanbul'da 512 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
19:10
BM, Gazze'de soykırımı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu
19:25
Bakan Fidan: AB'de Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart
19:06
Netanyahu: Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz
18:56
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
18:41
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ