Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ve Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Erdoğan, burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Viktor Orban'la bir araya geldi

Erdoğan, Caparov'la görüşmesinin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.