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Gündem
DHA 02.11.2023 16:15

Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürüldü

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrası kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürüldü.

Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürüldü

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürüldü

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, bugün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerindeki ve Ataşehir'deki şirketlerindeki 14 aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürdü.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

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