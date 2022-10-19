Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kanser taramasında randevu sisteminin aile hekimlerinin kullanıma açıldığını duyurdu.

Aile hekimleri davet edecek

Bakan Koca, aile hekimlerinin sorumlu olduğu kişileri arayıp taramaya davet edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek.



Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor."

Buna göre, taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenen Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılacak, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek.

"İlk 6 ayda 4 milyon tarama yapıldı"

Sağlık Bakanı Koca, bir önceki yıl, 4,4 milyon kanser taraması yapıldığının altını çizdi:

"Bu yılsa, sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor.

KETEM: Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri. Her ilde en az bir tane olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezimiz var. 41’i mobil tarama aracı olup, kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet veriyor."