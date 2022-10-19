TRT'de uzun yıllar çalışan ve 1975-2012'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu üstlenen, "Ben Bilirim", "Banko" ve "Joker" adlı yarışma programları ile hafızalara kazınan Bülend Özveren, 79 yaşında hayata veda etti.

Bülend Özveren için Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii'nde tören düzenlendi.

Ailesi, sevenleri ve öğrencileri televizyon dünyasının usta ismine son görev için bir aradaydı.

Özveren'in cenazesi Bahçeşehir Hoşdere mezarlığına defnedildi.

Usta sunucu, kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı nedeniyle 12 Eylül'den beri hastanede tedavi görüyordu.