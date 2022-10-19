Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 17:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaralanan ve tedavileri süren maden işçilerinin durumlarının iyiye gittiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden kazasında yaralanan işçilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.
Bakan Koca, "Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." bilgisini paylaştı.
Etiketler: Bartın Fahrettin Koca Maden
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