Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden kazasında yaralanan işçilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, "Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." bilgisini paylaştı.