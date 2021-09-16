Terörle mücadele Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de hız kesmeden devam ediyor. 1 Ocak'tan bu yana ağır darbe alan ve bin 200 den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği bölgelerde artık teröristler birkaç saat aynı yerde kalamıyor.

Terör örgütü üyeleri kendini korumak için Kandil'den talimat alıyor. "Sürekli yer değiştirin, örgüt kamuflajlarını çıkarın, sivillerin arasına karışın" gibi korunmak için talimatlar geliyor. Ancak TSK ve MİT'in nokta operasyonlarıyla teröristler tek tek etkisiz hale getirildi.

Kandil, teröristlere ''sürekli yer ve kıyafet değiştirin'' talimatı verdi. Terör örgütü PKK'nın kıyafet planı tutmadı. 15 günde 5'i sözde sorumlu 91 terörist etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/ABJHqDMJeO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2021

Eylül ayının ilk 15 gününde 52'si Suriye'nin kuzeyi, 39'u Irak'ın kuzeyi olmak üzere 91 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşısında ağır darbe alan PKK/YPG terör örgütü panik yapmış durumda.

Güvenlik kaynaklarına göre, Kandil'deki sözde üst düzey terör örgütü yöneticilerinin 'sürekli yer değiştirin' talimatıyla hareket eden teröristler, TSK ve MİT'in operasyonlarıyla etkisiz hale getiriliyor.

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün sözde üst düzey yöneticileri de yer alıyor. Suriye'nin kuzeyinde de Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneyi terör operasyonlarının ağırlık kazandığı yer olarak göze çarpıyor.