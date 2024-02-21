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Gündem
AA 21.02.2024 02:10

Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 puan almış adaylar arasından 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacak.

Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.

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Resmi Gazete Kamu Personel Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji
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