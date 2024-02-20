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TRT Haber 20.02.2024 22:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımı ile Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımını tebrik ederek "ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklmasında şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."  

 

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