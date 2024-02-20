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Gündem
AA 20.02.2024 21:47

İstanbul'da terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı kapsamında Esenyurt'ta 3 adreste arama yapıldı.

DEM Parti'nin Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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