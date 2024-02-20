Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde `Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı` yapıldı.

Toplantının ardından Erdoğan ve Rama'nın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şöyle:

- TRT İle Arnavutluk Radyo Televizyonu Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı imza attı.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Medya Ve Enformasyon Ajansı Arasında Medya Ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun imza attı.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların Ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imza attı.

- Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imza attı.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Arasında Kalkınma İşbirliği ve Arnavutluk'taki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Anlaşma imzalandı.

- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imza attı.