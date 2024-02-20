Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini hedefimiz 2 milyar dolara çıkarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Rama ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkardık. Hedefimiz 2 milyar dolara çıkarmak.

[Arnavutluk Başbakanı Ankara’da]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmzalanan anlaşmalarla iş birliğimizi daha da güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.https://t.co/cxiPbJfPjZ pic.twitter.com/KvZbKQNAmb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2024

Arnavutluk'ta 3 ay gibi kısa bir sürede dostluk hastanemizi inşa ettik.

Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede hassasiyetini biliyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında olduklarını görüyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz.

[Arnavutluk Başbakanı Ankara’da]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail zulmünü de ele aldık. Arnavutluk, BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamadaki tutumuyla tarihin doğru tarafında yer almıştır. Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla sergilediği dayanışma çok önemlidir, kıymetlidir. pic.twitter.com/ZBVkRw85pv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2024

Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'deki zulmünü de ele aldık.

Filistinli kardeşlerimizin güvenliği ve müreffeh geleceklerinin teminat alınması noktasında uluslar arası camianın sorumlulukları ortadır. Gerek Uluslararası Adalet Divanından gerek Birleşmiş Milletler'de izlenen süreçler bu konudaki haklı tutumumuzu net şekilde ortaya koymuştur.

Arnavutluk'da aralık ayında BMGK'da yapılan oylamada tutumuyla tarihin doğru tarafında yer almıştır. Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla sergilediği dayanışma çok önemlidir.

Konsey toplantımızda aldığım kararların ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Arnavutluk ilişkilerinin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasına yaptığı eşsiz katkılar dolayısıyla sayın başbakana ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Değerli dostum Rama ve heyetine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.

Ayrıntılar geliyor...