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TRT Haber 20.02.2024 20:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini hedefimiz 2 milyar dolara çıkarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında "İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkardık. Hedefimiz 2 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini hedefimiz 2 milyar dolara çıkarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Rama ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkardık. Hedefimiz 2 milyar dolara çıkarmak.

 

 

Arnavutluk'ta 3 ay gibi kısa bir sürede dostluk hastanemizi inşa ettik. 

Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede hassasiyetini biliyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında olduklarını görüyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

 

Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'deki zulmünü de ele aldık.

Filistinli kardeşlerimizin güvenliği ve müreffeh geleceklerinin teminat alınması noktasında uluslar arası camianın sorumlulukları ortadır. Gerek Uluslararası Adalet Divanından gerek Birleşmiş Milletler'de izlenen süreçler bu konudaki haklı tutumumuzu net şekilde ortaya koymuştur.

Arnavutluk'da aralık ayında BMGK'da yapılan oylamada tutumuyla tarihin doğru tarafında yer almıştır.  Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla sergilediği dayanışma çok önemlidir. 

Konsey toplantımızda aldığım kararların ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Türkiye Arnavutluk ilişkilerinin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasına yaptığı eşsiz katkılar dolayısıyla sayın başbakana ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Değerli dostum Rama ve heyetine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.

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