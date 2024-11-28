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Gündem
AA 28.11.2024 10:18

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠ paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.

"Olumsuz bir durum yoktur"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.

 

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