Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Marmara, Karadeniz ve Doğu'da etkili olacak

Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin kıyılarında da yağışlı bir hava beklenirken, bu yağışların akşam saatlerinde Artvin çevresinde kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karabük, Kastamonu ve Ardahan ile Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Rüzgarın, akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara bölgesi yağmurlu

Akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu

Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. Rüzgârın, akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu bölgesi kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

İç ve Doğu bölgelerinde buzlanma ve sis

Yurdun, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.